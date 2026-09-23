Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 26,68 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 145 schwedischen Kronen auf "Sell" belassen. Ohne Berücksichtigung der Rückerstattung gezahlter Zölle liege das operative Ergebnis des dritten Quartals im Rahmen der Erwartungen, schrieb Richard Edwards am Donnerstag. Auch mit Blick auf die aktuellen Umsätze im September steuerten die Schweden für das Gesamtjahr auf den am Markt erwarteten Vorsteuergewinn zu./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
145,00 SEK
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
166,20 SEK
|Abst. Kursziel*:
-12,76%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
150,50 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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