Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 26,68 Mrd. EURKGV 22,60 Div. Rendite 4,14%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 157 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis auf vergleichbarer Basis habe die Markterwartungen zwar leicht übertroffen, schrieb Matthew Clements am Donnerstag nach den Zahlen. Das Geschäftsmix sei aber enttäuschend wie auch der Ausblick. Zu verdanken sei der kleine operative Ergebnisanstieg lediglich einer guten Kostenkontrolle./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: H&M
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
157,00 SEK
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
166,20 SEK
|Abst. Kursziel*:
-5,54%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Clements
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
150,50 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|10:56
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|10:36
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:56
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|10:36
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|02.12.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|25.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Buy
|UBS AG
|05.11.24
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Outperform
|RBC Capital Markets
|10:56
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|Barclays Capital
|10:26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform
|Bernstein Research
|10:36
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG