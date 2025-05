RBC Capital Markets

Hermès (Hermes International) Outperform

12:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hermes mit "Outperform" und einem Kursziel von 2600 Euro in die Bewertung aufgenommen. Gemessen an der Aktienrendite der vergangenen 20 Jahre sei der Luxusgüterkonzern in seiner Klasse der führende "Wertsteigerer", schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. In einem schwierigeren Nachfrageumfeld strahle das defensive Profil des Unternehmens relative Attraktivität aus./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 00:22 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com