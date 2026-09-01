DAX 25.987 -0,1%ESt50 6.368 -0,2%MSCI World 5.001 +1,2%Top 10 Crypto 10,50 +1,2%Nas 26.584 +1,4%Bitcoin 69.754 -0,2%Euro 1,1623 -0,0%Öl 95,1 -0,4%Gold 4.475 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

KION GROUP Aktie

Kaufen
Verkaufen
KION GROUP Aktien-Sparplan
44,92 EUR +1,45 EUR +3,34 %
STU
finanzen.net zero
KION GROUP jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 5,57 Mrd. EUR

KGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KGX888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KGX8881

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KNNGF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

KION GROUP Overweight

08:01 Uhr
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
44,92 EUR 1,45 EUR 3,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Es gebe keinerleit Hinweise, dass sich die Trends über den Sommer verändert hätten, schrieb Akash Gupta am Donnerstag nach einer Telefonkonferenz mit dem Management. Der September sei allerdings ein extrem wichtiger Monat für den Spezialisten für Warenlagerlogistik und für das Erreichen der Jahresziele./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 20:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Overweight

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
43,74 €		 Abst. Kursziel*:
60,04%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
44,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,83%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

08:01 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
30.07.26 KION GROUP Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone
finanzen.net MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine KION GROUP-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Verluste in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Mittag fester
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX schließt in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: KION with positive first half of 2026
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks Are Investors Undervaluing Kion Group (KIGRY) Right Now?
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
KION GROUP AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.