JP Morgan Chase & Co.

KION GROUP Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Es gebe keinerleit Hinweise, dass sich die Trends über den Sommer verändert hätten, schrieb Akash Gupta am Donnerstag nach einer Telefonkonferenz mit dem Management. Der September sei allerdings ein extrem wichtiger Monat für den Spezialisten für Warenlagerlogistik und für das Erreichen der Jahresziele./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 20:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP