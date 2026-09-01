KION GROUP Aktie
Marktkap. 5,57 Mrd. EURKGV 38,88 Div. Rendite 0,91%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
AI Analyse
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Es gebe keinerleit Hinweise, dass sich die Trends über den Sommer verändert hätten, schrieb Akash Gupta am Donnerstag nach einer Telefonkonferenz mit dem Management. Der September sei allerdings ein extrem wichtiger Monat für den Spezialisten für Warenlagerlogistik und für das Erreichen der Jahresziele./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 20:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Overweight
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
43,74 €
|Abst. Kursziel*:
60,04%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
44,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,83%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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