LEG Immobilien Aktie

Marktkap. 4,81 Mrd. EUR

KGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
JP Morgan Chase & Co.

LEG Immobilien Overweight

10:21 Uhr
LEG Immobilien Overweight
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
65,85 EUR 1,15 EUR 1,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 91 Euro auf "Overweight" belassen. Diese dürften am Markt gut ankommen, prognostizierte Neil Green in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Die neuen Zielvorgaben für 2026 implizierten, dass der bereinigte Cashflow aus dem operativen Geschäft die Konsensschätzungen übertreffen dürfte./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Overweight

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
91,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
68,65 €		 Abst. Kursziel*:
32,56%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
65,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,19%
Analyst Name:
Neil Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

10:21 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:51 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.25 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.25 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
09.09.25 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu LEG Immobilien

finanzen.net Langfristige Anlage MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren angefallen MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren angefallen
Dow Jones LEG Immobilien-Aktie etwas höher: Starkes Wachstum dank Integration von Zukauf
Dow Jones LEG Immobilien steigert operativen Gewinn deutlich in 9 Monaten
dpa-afx LEG Immobilien strebt für 2026 Rekordwert für operativen Gewinn an
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Montagmittag mit Gewinnen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart stärker
finanzen.net MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX legt nachmittags zu
Benzinga Commodities&#39; 2020s Bull Supercycle: Why The Second Leg Is Just Getting Started
NewsBTC Litecoin Readies For Next Leg Higher As LTCBTC Tightens Beneath Range High
Benzinga Bitcoin Likely Has &#39;One More Leg Higher&#39; Before 2026 Bear Market, Trader Says
Novinite Two Massive Kangals Tear Man’s Leg in Bulgarian Village
MotleyFool XPO Speeds Past the Competition Again. AI Could Give It Another Leg Up
NewsBTC Ethereum Supported On Dips — Buyers Build Strength For Next Leg Higher
Benzinga Silver&#39;s $50 Breakout: A Healthy Retest Before The Next Leg Higher
EQS Group EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
