LOréal Aktie
Marktkap. 202,86 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Trends liefen bei dem Kosmetikkonzern zunächst weiter wie im ersten Halbjahr, schrieb Guillaume Delmas am Samstag nach dem " Let's Talk Beauty"-Webcast. Auch mittelfristig sieht er das Potenzial untermauert./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 23:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Buy
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
430,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
384,50 €
|Abst. Kursziel*:
11,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
385,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,47%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
410,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|14:21
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|LOréal Buy
|UBS AG
|08:46
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|LOréal Buy
|UBS AG
|08:46
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|LOréal Buy
|UBS AG
|08:46
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|10.08.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.09.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.