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LOréal Aktie

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LOréal Aktien-Sparplan
385,75 EUR +2,65 EUR +0,69 %
STU
355,25 CHF +3,95 CHF +1,12 %
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Marktkap. 202,86 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
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WKN 853888

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ISIN FR0000120321

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Symbol LRLCF

UBS AG

LOréal Buy

14:16 Uhr
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
385,75 EUR 2,65 EUR 0,69%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Trends liefen bei dem Kosmetikkonzern zunächst weiter wie im ersten Halbjahr, schrieb Guillaume Delmas am Samstag nach dem " Let's Talk Beauty"-Webcast. Auch mittelfristig sieht er das Potenzial untermauert./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 23:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Buy

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
384,50 €		 Abst. Kursziel*:
11,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
385,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,47%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
410,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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