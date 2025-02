Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

21:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 485 Euro belassen. Einen Aktienrückkauf im Umfang von bis zu zwei Milliarden Euro entspreche den Erwartungen am Markt, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die in Aussicht gestellte Dividende des Rückversicherers sei hingegen höher als die Konsensschätzung von Analysten./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 14:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2025 / 14:10 / ET

