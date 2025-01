Bernstein Research

Nestlé Market-Perform

19:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nestle von 80 auf 73 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der mittlerweile zuständige Analyst Callum Elliott unterzog Unternehmen aus der europäischen Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einer gründlichen Analyse. Generell geht er konstruktiver an den Sektor heran. Mit Blick auf Nestle bleibt er aber vorsichtig. Bei den Schweizern würde er Änderungen in der Unternehmensführung begrüßen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 15:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2025 / 16:36 / UTC

