Nokia Aktie
Marktkap. 46,06 Mrd. EURKGV 47,99
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
AI Analyse
Nokia Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nokia nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,53 Euro belassen. Die Eckdaten des Telekomindustrie-Ausrüsters seien stark ausgefallen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe das Management optimistische Indikationen für 2027 im Bereich Optik/IP gegeben./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nokia Market-Perform
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
9,53 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
7,81 €
|Abst. Kursziel*:
21,99%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
7,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,44%
|
Analyst Name:
Ulrich Rathe
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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