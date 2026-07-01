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Nordea Bank Abp Registered Aktie

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17,30 EUR +0,31 EUR +1,83 %
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KGV 11,54 Div. Rendite 5,97%
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Jefferies & Company Inc.

Nordea Bank Abp Registered Buy

10:21 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
17,30 EUR 0,31 EUR 1,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach Investorentreffen mit dem Finanzchef der skandinavischen Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,10 Euro belassen. Der Manager habe seine Zuversicht in die Wachstumsaussichten zum Ausdruck gebracht, schrieb Alexander Demetriou am Dienstag. Die Gespräche hätten sich auf das Vorankommen auf dem norwegischen Markt sowie auf die Stärke des Geldhauses im Geschäft mit Unternehmenskrediten konzentriert./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
20,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,10 €		 Abst. Kursziel*:
17,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,22%
Analyst Name:
Alexander Demetriou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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