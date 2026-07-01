Nordea Bank Abp Registered Aktie
Marktkap. 57,79 Mrd. EURKGV 11,54 Div. Rendite 5,97%
WKN A2N6F4
ISIN FI4000297767
Symbol NBNKF
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach Investorentreffen mit dem Finanzchef der skandinavischen Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,10 Euro belassen. Der Manager habe seine Zuversicht in die Wachstumsaussichten zum Ausdruck gebracht, schrieb Alexander Demetriou am Dienstag. Die Gespräche hätten sich auf das Vorankommen auf dem norwegischen Markt sowie auf die Stärke des Geldhauses im Geschäft mit Unternehmenskrediten konzentriert./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 13:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy
|Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
20,10 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,10 €
|Abst. Kursziel*:
17,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,22%
|
Analyst Name:
Alexander Demetriou
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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