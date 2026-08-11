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Nordea Bank Abp Registered Aktie

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Aktien-Sparplan anlegen
17,42 EUR -0,01 EUR -0,03 %
STU
16,33 CHF -0,01 CHF -0,05 %
BRX
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Nordea Bank Abp Registered jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 59,12 Mrd. EUR

KGV 11,54 Div. Rendite 5,97%
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WKN A2N6F4

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Symbol NBNKF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Nordea Bank Abp Registered Underweight

15:06 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Underweight
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
17,42 EUR -0,01 EUR -0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 160 auf 167 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Marta Sanchez Romero erhöhte am Montag mit Blick auf die letzten Quartalszahlen der Bank ihre Schätzungen für den Nettogewinn der Jahre bis 2028 um durchschnittlich 5 Prozent./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 12:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 12:56 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Underweight

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
17,43 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
17,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Marta Sanchez Romero 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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