Nordea Bank Abp Registered Aktie
Marktkap. 59,12 Mrd. EURKGV 11,54 Div. Rendite 5,97%
WKN A2N6F4
ISIN FI4000297767
Symbol NBNKF
AI Analyse
Nordea Bank Abp Registered Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 160 auf 167 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Marta Sanchez Romero erhöhte am Montag mit Blick auf die letzten Quartalszahlen der Bank ihre Schätzungen für den Nettogewinn der Jahre bis 2028 um durchschnittlich 5 Prozent./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 12:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 12:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
17,43 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
17,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Marta Sanchez Romero
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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