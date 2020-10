FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für die Aktie der VW-Dachgesellschaft Porsche SE von 60 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Juni-Absatz von Volkswagen habe sich im Einklang mit der Branche entwickelt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet in den kommenden zwölf Monaten mit einem positiven Gesamtertrag der Porsche-Vorzüge von mehr als 10 Prozent./edh/tih