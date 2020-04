ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat ProSiebenSat.1 nach Aussagen zur Corona-Krise und vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,20 Euro belassen. Umsatz, operatives Ergebnis (Ebitda) und bereinigter Überschuss seien im ersten Quartal minimal besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Kommentierung. Zudem entspreche die Aussage des Medienkonzerns zum Monat April über erwartete rückläufige Werbeeinnahmen im TV-Geschäft um etwa 40 Prozent den erst kürzlich veröffentlichten Schätzungen./ck/la



