ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,20 Euro belassen. Die Kennziffern des Medienkonzerns seien weitgehend "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/bek