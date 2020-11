LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat ProSiebenSat.1 nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Fernsehkonzern habe beim Umsatz und operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen deutlich übertroffen, während das Nettoergebnis näher an der Konsensschätzung gelegen habe, schrieb Analyst Julien Roch in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der ebenfalls erwartungsgemäße neue Ausblick impliziere, dass ein schwaches Schlussquartal der guten Entwicklung des dritten Quartals gegenüber stehe. Angesichts der neuen Corona-Einschränkungen in Deutschland könnten die Aussagen aber positiv gewertet werden./gl/ck