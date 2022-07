FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ProSiebenSat.1 von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 17 auf 14 Euro gesenkt. Angesichts der Angst vor einer drohenden Rezession in Europa und der Ungewissheit hinsichtlich der Werbeausgaben im vierten Quartal, dem wichtigsten Jahresviertel für europäische TV-Sender, werde sie nun für die Branche vorsichtiger, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Wegen des schwierigen Umfelds dürfte ProSiebenSat.1 wohl kurzfristig erst einmal nicht von möglichen Kurstreibern wie einem Börsengang des Online-Dating-Spezialisten Parship Meet Group profitieren./la/ajx