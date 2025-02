Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Renault Buy

08:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renault von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Romain Gourvil aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Autobauer nach den am Donnerstag vorgelegten "soliden Jahreszahlen". Er sehe Renault nach wie vor als "starkes Play" in der Branche, das - anders als die meisten seiner europäischen Konkurrenten - von einigen kurzfristigen Sorgen im Sektor wie Zöllen, Kapazitätsdruck oder China verschont bleibe. Die Produktdynamik bleibe 2025 aufgrund der vollständigen Verfügbarkeit der 2024 eingeführten Modelle stark, was eine weitere Normalisierung der Preise und einen potenziellen regulatorischen Kostendruck im neu angelaufenen Jahr zum Teil abmildern dürfte./ck/gl

