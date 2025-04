Bernstein Research

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Dass die Franzosen den Ausblick bestätigt haben, wertete Analyst Stephen Reitman als ein gutes Zeichen. Angesichts des Erfolgs mit neu auf den Markt gebrachten Fahrzeugen schlage das Management des Autoherstellers einen positiven Ton an, so der Experte in einer ersten Reaktion am Donnerstag./bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 06:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 06:07 / UTC

