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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

RWE Buy

17:41 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
60,22 EUR 1,18 EUR 2,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach einem Stromabnahmevertrag zwischen dem Suchmaschinenbetreiber Google und dem Energieversorger Fortum auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Vereinbarung untermauere für die Versorgungsunternehmen in der Europäischen Union das Thema "Energie für Künstliche Intelligenz", schrieb Ahmed Farman in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Experte sprach von einem positiven Signal insbesondere für Engie und RWE, die bereits auf die potenziellen Chancen durch die Nachfrage von Rechenzentren hingewiesen hätten./la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:59 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,50 €		 Abst. Kursziel*:
23,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,54%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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17:41 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
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01.09.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
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