RBC Capital Markets

Ryanair Outperform

12:31 Uhr

Aktie in diesem Artikel Ryanair 19,04 EUR 0,93 EUR 5,14% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" belassen. Zuletzt seien die Risiken hinsichtlich der Nachfrage und den Umsätzen der Fluggesellschaften gestiegen, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Gleichzeitig seien die Treibstoffpreise erheblich gefallen. Vorteilhaft für Ryanair seien in diesem schwierigen Umfeld deren vergleichsweise hohe Margen./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2025 / 17:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com