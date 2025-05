JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers hob in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar den starken Ausblick der Fluggesellschaft für die kurzfristige Entwicklung der Ticketpreise hervor. Er sieht Spielraum für ein Übertreffen der Markterwartungen./rob/ajx/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2025 / 20:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

