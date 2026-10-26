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Symbol SAFRF

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

SAFRAN Buy

08:16 Uhr
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran von 380 auf 360 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht des Triebwerkherstellers an. Sein Kursziel wird vor allem von zunächst geringeren Barmittelzuflüssen und dem höheren Kapitalkostensatz gedrückt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 12:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
278,00 €		 Abst. Kursziel*:
29,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
273,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,77%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
370,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

08:16 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.10.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 SAFRAN Overweight Barclays Capital
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