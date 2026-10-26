Goldman Sachs Group Inc.

SAFRAN Buy

08:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran von 380 auf 360 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht des Triebwerkherstellers an. Sein Kursziel wird vor allem von zunächst geringeren Barmittelzuflüssen und dem höheren Kapitalkostensatz gedrückt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 12:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran