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Symbol BCDRF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Santander Hold

11:51 Uhr
Santander Hold
Aktie in diesem Artikel
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Die Ertragsdynamik habe etwas enttäuschend, die Kostenentwicklung laufe aber rund, schrieb Miruna Chirea am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Santander Hold

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
10,85 €		 Abst. Kursziel*:
19,82%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
10,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,37%
Analyst Name:
Miruna Chirea 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

11:51 Santander Hold Jefferies & Company Inc.
09:06 Santander Outperform RBC Capital Markets
20.10.26 Santander Buy UBS AG
20.10.26 Santander Overweight Barclays Capital
16.10.26 Santander Buy UBS AG
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