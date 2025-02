Goldman Sachs Group Inc.

Stellantis Buy

08:21 Uhr

Aktie in diesem Artikel Stellantis 12,31 EUR -0,03 EUR -0,26% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Buy" belassen. Analyst George Galliers widmete sich in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar anlässlich der neuen US-Zölle den Import- und Export-Daten der europäischen Autobranche. Grundsätzlich bleibe die Branche bei Beschaffung, Produktion und Verkauf global, sodass jeder Eingriff in den Handel per se negativ sei. Von höheren Zöllen für den US-Import aus Mexiko und Kanada besonders betroffen sei Stellantis, aber auch BMW und VW. Unter den Zulieferern treffe es vor allem Pirelli. Das größte Risiko für Trump-Maßnahmen gegen die EU sieht Galliers im Luxus- und Premiumbereich. Er kalkuliert aber bisher noch keine Zoll-Auswirkungen für dieses Jahr ein./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2025 / 05:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com