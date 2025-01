Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

STMicroelectronics Buy

09:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für STMicroelectronics von 33 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Tammy Qiu senkte in ihrer am Freitag vorliegenden Branchenanalyse ihre Annahmen für die Investitionsausgaben im Bereich Waferfertigungsanlagen (WFE). Sie begründete dies mit den dafür gekürzten Mitteln von Intel sowie einem global langsameren Wachstum, was die Investitionen in die Speicherproduktion betrifft. Zum Chipkonzern STMicro sagte sie, die Endmarkt-Schwäche im Automobilbereich sei längst bekannt und Sorgen um Konkurrenz aus China seien übertrieben./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2025 / 17:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

