FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Südzucker auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte hob in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Gewinnerwartungen deutlich an, was vor allem an der Entwicklung des Zuckergeschäfts liege. Längerfristig gebe es hier aber weiter Unsicherheiten, weshalb die Aktien fair bewertet erschienen./mis/ag