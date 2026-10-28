Symrise Aktie
Marktkap. 12,32 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
AI Analyse
Symrise Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe die nach dem außergewöhnlich guten Quartal des Konkurrenten Givaudan geweckten hohen Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Victoria Nice am Mittwoch nach dem Kurseinbruch der Aktien. Die präzisierte Unternehmensprognose für die operative Ergebnismarge 2026 habe die Investoren auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, auch wenn der Konsens bereits auf diesem Niveau gelegen habe./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Market-Perform
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
99,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
90,40 €
|Abst. Kursziel*:
9,51%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
92,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,38%
|
Analyst Name:
Victoria Nice
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,95 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
|08:41
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|28.10.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research