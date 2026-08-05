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Symbol TUIFF

JP Morgan Chase & Co.

TUI Overweight

08:01 Uhr
TUI Overweight
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
7,73 EUR 0,02 EUR 0,23%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Karan Puri geht recht zuversichtlich in den Quartalsbericht der Hannoveraner am 12. August, wie er am Donnerstag schrieb. Die entscheidende Frage sei, ob sich die Entspannung in Nahost auch in den Spätsommer-Buchungen zeige./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Overweight

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
12,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
7,72 €		 Abst. Kursziel*:
61,83%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
7,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,75%
Analyst Name:
Karan Puri 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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