NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unicredit auf "Buy" mit einem Kursziel von 61,50 Euro belassen. Eine Übernahme der Banco BPM sei strategisch und auch finanziell sinnvoll, schrieb Analyst Marco Nicolai in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Denn damit würde Unicredit die Stellung als zweitgrößtes Geldhaus Italiens stärken und Nachteile aus etwaigen Fusionen anderer Banken des Landes vermeiden. Der Experte zählt Unicredit zu den fünf Favoriten im Sektor./bek/gl

