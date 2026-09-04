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Symbol UNCFF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

UniCredit Overweight

08:01 Uhr
UniCredit Overweight
Aktie in diesem Artikel
UniCredit S.p.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Analystin Delphine Lee nahm am Montag nur geringfügige Änderungen an ihren Schätzungen für die italienische Bank vor./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 17:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UniCredit Overweight

Unternehmen:
UniCredit S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
83,80 €		 Abst. Kursziel*:
12,17%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
83,67 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,35%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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