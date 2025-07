Jefferies & Company Inc.

Vestas Wind Systems A-S Buy

21:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 132 auf 126 dänischen Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach zuletzt erheblichem Gegenwind seien die Voraussetzungen bei dem Hersteller von Windkraftanlagen für das zweite Halbjahr deutlich besser, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die politische Situation in den USA und deren Auswirkungen auf die Auftragslage seien klarer, es gebe Fortschritte im europäischen Offshore-Geschäft und die Wende im Dienstleistungsbereich werde weiter vorangetrieben. An seinen Schätzungen bis 2027 nahm er im begrenzten Rahmen Änderungen vor./rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 13:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 13:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com