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VINCI Aktie

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KGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

VINCI Neutral

08:11 Uhr
VINCI Neutral
Aktie in diesem Artikel
VINCI
112,25 EUR -1,40 EUR -1,23%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Neutral" belassen. Das Management des Mautbetreibers habe sich zuversichtlich gezeigt, dass sich das Verkehrsaufkommen an einem bestimmten Punkt an höhere Treibstoffpreise anpasst, schrieb Elodie Rall am Donnerstag. Wann das der Fall sein wird, konnte Vinci jedoch nicht sagen. Belastet hätten auch die sommerlichen Hitzewellen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 17:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: VINCI Neutral

Unternehmen:
VINCI		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
143,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
113,25 €		 Abst. Kursziel*:
26,27%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
112,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,39%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
147,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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