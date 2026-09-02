VINCI Aktie
Marktkap. 61,97 Mrd. EURKGV 13,71 Div. Rendite 4,16%
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Symbol VCISF
AI Analyse
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Neutral" belassen. Das Management des Mautbetreibers habe sich zuversichtlich gezeigt, dass sich das Verkehrsaufkommen an einem bestimmten Punkt an höhere Treibstoffpreise anpasst, schrieb Elodie Rall am Donnerstag. Wann das der Fall sein wird, konnte Vinci jedoch nicht sagen. Belastet hätten auch die sommerlichen Hitzewellen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 17:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: VINCI Neutral
|Unternehmen:
VINCI
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
143,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
113,25 €
|Abst. Kursziel*:
26,27%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
112,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,39%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
147,21 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu VINCI
|08:11
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|08:11
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|16.03.20
|VINCI Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|05.02.15
|VINCI Sell
|S&P Capital IQ
|23.09.08
|VINCI verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|08:11
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.