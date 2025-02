Deutsche Bank AG

Volvo AB (B) Buy

12:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo B nach einer Investorenveranstaltung zu den Quartalszahlen des Lkw-Herstellers von 310 auf 360 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die wichtigsten Gesprächsthemen seien die Auftragslage, das neue Werk, die Marktanteile in Nordamerika und die Entwicklung der Elektrifizierung des Sektors gewesen, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2025 / 08:17 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com