RBC Capital Markets

Volvo AB (B) Outperform

08:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo B auf "Outperform" mit einem Kursziel von 295 schwedischen Kronen belassen. Da das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz im ersten Quartal deutlich über dem Faktor 1 gelegen habe, dürfte der Lkw-Hersteller in den kommenden Quartalen ein höheres Liefervolumen verzeichnen, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Margen dürften profitieren, da die Anlaufkosten für neue Produkte sänken und die Kapazitätsanpassungen in den USA abgeschlossen seien./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 18:54 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2025 / 00:45 / EDT

