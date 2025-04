Deutsche Bank AG

Volvo AB (B) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo B von 360 auf 330 schwedischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Auftragslage in der EU bleibe beruhigend gut, schrieb Analyst Nicolai Kempf in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Der Boden für die Profitabilität dürfte erreicht sein./ag/mis

