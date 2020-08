FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Vonovia nach Zahlen von 56 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. In der Quartalsbilanz des Wohnimmobilienkonzerns sei keine größere Beeinflussung durch die Corona-Krise feststellbar, schrieb Analyst Jan Lennertz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ergebnisseitig habe Vonovia seine Erwartungen zudem übertroffen./ck/jha/