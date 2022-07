FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vonovia von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 34 Euro gesenkt. Trotz der massiven Kurskorrektur rechnet Analyst Thomas Rothäusler in der deutschen Immobilienbranche zunächst nicht mit einer nachhaltigen Erholung. Als größten Risikofaktor sieht er laut einer am Dienstag vorliegenden Studie sinkende Bewertungen in den Konzernbilanzen. Und auch die Barmittelzuflüsse rückten gerade erst in den Fokus der Risikoeinschätzung. Seine einzige Kaufempfehlung bleibt die österreichische CA Immobilien. Aroundtown, LEG und Vonovia stufte er auf "Hold" ab und Immofinanz sogar auf "Sell"./ag/edh