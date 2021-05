FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Vonovia nach Ankündigung des Übernahmeangebotes für Deutsche Wohnen von 66 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die nun zweite offizielle Offerte komme weder grundsätzlich noch vom vom Zeitpunkt her überraschend. schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein wesentlicher Unterschied zum ersten Angebot 2016 bestehe darin, dass es vom Management der Deutschen Wohnen voll unterstützt werde./ajx/he