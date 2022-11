NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Vonovia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Fokus des Immobilienkonzerns auf geringere Investitionen sowie der deutlichere Anstieg des Mietspiegels sollten sich positiv auf die Kapitalrendite auswirken, was zu einem attraktiveren Kurspotenzial der Aktie führe, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/mis