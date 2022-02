LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vonovia von 65 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf das Ausmaß von Leitzinssteigerungen gebe es einige Unsicherheit, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Zudem kämen auf Immobilienbesitzer höhere Kosten zu. Auch liege der Fokus in der Immobilienbranche zu sehr auf Fusionen und Übernahmen statt auf Wachstum aus eigener Kraft. Klarheit müssten die Unternehmen zudem hinsichtlich ihrer Umweltaktivitäten schaffen. Das Wohnimmobilien-Portfolio von Vonovia zähle qualitativ zu den stärksten in Deutschland. Im Vergleich mit den Papieren der Konkurrenz erscheine die Aktie günstig bewertet./bek/ajx/mis