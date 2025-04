UBS AG

WACKER CHEMIE Buy

16:06 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wacker Chemie von 102 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal habe kaum Anzeichen für eine Erholung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds geliefert, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Chemiewerten. Daten und Unternehmenskommentare deuteten auf einen Nachfragerückgang in den USA im März hin, der teilweise durch eine Erholung in China ausgeglichen worden sein dürfte. Deutsche Konjunkturimpulse und der EU-Clean-Industrial-Deal seien längerfristig positive Aspekte. Für Wacker senkte er seine Schätzung für das operative Ergebnis 2025 und daher das Kursziel./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 21:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2025 / 21:55 / GMT

