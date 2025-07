Bernstein Research

Wolters Kluwer Market-Perform

14:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von Wolters Kluwer beim Kursziel von 160 Euro mit "Market-Perform" wieder aufgenommen. Die Papiere des Medien-IT-Dienstleisters hätten sich aufgrund verschiedener Faktoren seit Jahresbeginn unterdurchschnittlich entwickelt, wobei keiner dieser Faktoren strukturell besorgniserregend sei, schrieb Christophe Cherblanc in seiner Neubewertung vom Mittwoch. Ihre ungewöhnliche Kombination sei allerdings der Grund für seine Zurückhaltung. Weiter starke Wachstumserwartungen träfen auf Gegenwind durch Wechselkursentwicklungen. Zudem dürfte einige Marktteilnehmer zu optimistisch gewesen sein, was Umsatzvorteile durch Generative KI betreffe./ck/ag

