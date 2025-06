JP Morgan Chase & Co.

Wolters Kluwer Neutral

18:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 145 auf 142 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Daniel Kerven sieht in der Schwäche der Medienaktie seit Jahresbeginn laut einer am Montag vorliegenden Studie keine Kaufgelegenheit. Die unterdurschnittliche Kursentwicklung sei die Folge gesunkener durchschnittlicher Analystenerwartungen zum organischen Wachstum und zum Ergebnis je Aktie. Sie sei zudem gerechtfertigt durch die Unsicherheiten rund um die Ergebnisse und die Aktie./rob/ck/stw

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 15:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / 15:37 / BST

