10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

1. DAX freundlich erwartet

Der DAX dürfte am Dienstag mit leichten Gewinnen starten. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex zeitweise 0,15 Prozent höher bei 15.824 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Dienstag uneinheitlich. In Tokio verzeichnet der japanische Nikkei aktuell (07:50 Uhr) einen gewinn von 0,80 Prozent bei 32.726 Punkten. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite daneben um 0,18 Prozent auf 3.137 Zähler. In Hongkong zeigt swich der Hang Seng bi 18.085 Zählern kaum bewegt.

3. Apple-Präsentation am Abend: Neue iPhones erwartet

Von Apple wird am Dienstag (ab 19.00 Uhr) die Vorstellung der nächsten iPhone-Modelle erwartet. Der Konzern lädt zu einer Neuheiten-Präsentation an seinem Firmensitz in Cupertino im US-Bundesstaat Kalifornien. Bei den September-Veranstaltungen wird traditionell auch die nächste Generation der Computer-Uhr Apple Watch vorgestellt. Apple selbst hält sich meist bis zum Schluss bedeckt dazu, was zu erwarten ist. Zur Nachricht

4. Oracle: Cloud-Wachstum verlangsamt sich

Das Wachstum des Cloud-Geschäfts beim Software-Konzern Oracle hat sich im vergangenen Quartal verlangsamt. Der Cloud-Umsatz stieg im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 4,6 Milliarden US-Dollar. Im Vierteljahr davor hatte es noch einen Zuwachs von mehr als 50 Prozent gegeben. Zur Nachricht

5. thyssenkrupp will offenbar aus Werftentochter thyssenkrupp Marine Systems aussteigen

Der Industriekonzern thyssenkrupp verhandelt einem Zeitungsbericht zufolge über den Ausstieg aus dem Schiffbau. Ein Finanzinvestor solle die Mehrheit am U-Boot-Hersteller thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) übernehmen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf mehrere mit den Plänen vertraute Personen. Zur Nachricht

6. BASF kooperiert mit Nanotech Energy bei Lithium-Ionen-Batterien

BASF und das US-Unternehmen Nanotech Energy haben eine Partnerschaft zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien in Nordamerika vereinbart. BASF werde in Battle Creek, Michigan, Kathodenmaterialien aus recycelten Metallen herstellen, die in Lithium-Ionen-Batteriezellen von Nanotech Energy verwendet werden, teilten beide Unternehmen mit. Zur Nachricht

7. Die Topverdiener unter den Auto-CEOs: Peter Rawlinson führt das Ranking an

Peter Rawlinson, CEO von Lucid, dominiert die Rangliste der bestbezahlten Auto-CEOs im Jahr 2022 und lässt Teslas Elon Musk weit hinter sich. Zur Nachricht

8. Cathie Woods ARK Invest beantragt ersten Ethereum-Spot-ETF in den USA

Nachdem bereits zahlreiche Anträge auf Bitcoin-Spot ETFs eingegangen sind, über deren Zulassung noch nicht entschieden ist, bereitet Cathie Woods ARK Invest gemeinsam mit 21Shares auch den Launch eines Ethereum-Spot-ETFs vor. Der Antrag bei der US-Börsenaufsicht ist der erste seiner Art und hat Chancen auf Erfolg. Zur Nachricht

9. Ölpreise knapp unter Zehn-Monats-Hoch

Die Ölpreise haben Dienstagmorgen leicht zugelegt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 90,93 US-Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung stieg um 37 Cent auf 87,66 Dollar.

10. Euro stabil über 1,07 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0740 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0724 Dollar festgesetzt.