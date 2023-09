Asiens Börsen fester -- thyssenkrupp will offenbar aus thyssenkrupp Marine Systems aussteigen -- BASF kooperiert mit Nanotech Energy bei Lithium-Ionen-Batterien

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit positiver Tendenz. Der DAX eröffnete die Sitzung bereits höher und legte auch anschließend zu. Letztendlich notierte das Börsenbarmeter 0,39 Prozent im Plus bei 15.800,99 Punkten. Der TecDAX präsentierte sich ebenfalls freundlich, nachdem er etwas fester gestartet war. Er ließ den Handel 0,20 Prozent im Plus bei 3.096,99 Zählern hinter sich. Am Donnerstag steht die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank an. "Lange waren Unsicherheit und Nervosität im Vorfeld einer Zinsentscheidung nicht so groß wie diesmal", so Thomas Altman vom Vermögensverwalter QC Partners laut dpa-AFX. "Diese hohe Unsicherheit wird die Börsen sicherlich die ganze Woche lang begleiten", glaubt er. Außerdem wirft die Sitzung der US-Notenbank, die kommende Woche bevorsteht, bereits ihre Schatten voraus. Die Sorgen vor einem längeren Zinserhöhungszyklus waren zuletzt wieder gestiegen. Daneben stehen in dieser Woche einige wichtige Daten, wie die US-Verbraucherpreise, an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen verbuchten zum Wochenstart Gewinne. Der EURO STOXX 50 bewegte sich im Tagesverlauf in der Gewinnzone, nachdem er etwas höher in den Handel gestartet war. Zum Handelsschluss standen Gewinne in Höhe von 0,40 Prozent auf 4.254,33 Punkte an der Kurstafel. Anleger richten ihren Fokus in dieser Woche auf einige wichtige Daten, wie die US-Verbraucherpreise. Das Highlight der Woche ist aber der Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank am Donnerstag. Derweil wirft die Sitzung der US-Notenbank, die kommende Woche bevorsteht, bereits ihre Schatten voraus, nachdem die Sorgen vor einem längeren Zinserhöhungszyklus zuletzt wieder zugenommen haben.





Am Montag ging es an der Wall Street aufwärts. Der Dow Jones Index pendelte im Handelsverlauf am Montag auf grünem Terrain und schloss schlussendlich mit moderaten Gewinnen von 0,26 Prozent bei 34.664,77 Punkten. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich daneben 1,14 Prozent höher bei 13.917,89 Zählern. "Ein Hauptkatalysator für die jüngste Volatilität war der unaufhaltsame Anstieg der Ölpreise, der die Inflationssorgen verschärft hat", erklärte Stephen Innes von SPI Asset Management laut Dow Jones Newswires, und das zu einem Zeitpunkt, zu dem die großen Zentralbanken ein Ende der Zinserhöhungen erwägen. Im Laufe der Woche stehen außerdem wichtige Konjunkturdaten an. Am Mittwoch wird der US-Verbraucherpreisindex für August veröffentlicht, der Bericht über die Einzelhandelsumsätze im August am Donnerstag.