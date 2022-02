10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse - Russland-Sanktionen im Fokus

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 1,71 Prozent fester bei 14.291 Punkten.

2. Börsen in Fernost vorwiegend in Grün

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 1,95 Prozent auf 26.476,50 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil 0,47 Prozent fester bei 3.445,98 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong gibt unterdessen 0,64 Prozent auf 22.754,62 Zähler ab.

3. EU und USA einig: Neue Sanktionen gegen Russland kommen

Nach dem großangelegten russischen Angriff auf die Ukraine haben die USA und die Europäische Union Strafmaßnahmen auf den Weg gebracht. Zur Nachricht

4. BASF plant nach Milliardengewinn höhere Dividende

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF will nach einem Milliardengewinn im vergangenen Jahr etwas mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Zur Nachricht

5. 25 Prozent an den Markt: VW prüft Umsetzbarkeit eines möglichen Börsengang von Tochter Porsche

Der Vorstand der Volkswagen AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Umsetzbarkeit eines möglichen Börsengangs der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG zu prüfen. Zur Nachricht

6. BVB scheitert in der Europa League - Hummels: 'Eine Riesenenttäuschung'

Nach dem Aus in der Gruppenphase der Königsklasse scheiterte der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga BVB auch in der Europa League früh. Zur Nachricht

7. Coinbase legt bei Umsatz und Gewinn deutlich zu

Die Kryptobörse Coinbase hat ihre Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal präsentiert. Zur Nachricht

8. Beyond Meat weitet Verlust deutlicher aus

Der Fleischersatzhersteller Beyond Meat hat seine Bilanz präsentiert. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Weiter bergab nach extrem volatiler Sitzung

Am gestrigen Donnerstag schwankte der Gold-Future in einer Tradingrange von fast 100 Dollar. Mittlerweile kehrte wieder Ruhe ein. Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 8,50 auf 1.917,80 Dollar pro Feinunze.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Freitagmorgen weiter stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt zu 1,1215 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Donnerstagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1163 (Mittwoch: 1,1344) Dollar festgesetzt.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com