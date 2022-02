Ukraine-Krieg im Ticker: DAX fester -- EU und USA: Neue Sanktionen gegen Russland -- BASF macht Milliardengewinn -- Sberbank, Coinbase, Beyond Meat im Fokus

Am Freitag fängt sich der deutsche Aktienmarkt etwas.

Nachdem der DAX am Donnerstag im Zug des Ukraine-Kriegs massiv eingebrochen war, begann er den Freitagshandel mit einem Zuschlag von 1,27 Prozent auf 14.230,09 Punkte. Zunächst grenzte der deutsche Leitindex daraufhin seine Gewinne stark ein, mittlerweile hat er sich aber wieder deutlich berappelt und legt stark zu. Auch der TecDAX legte zum Börsenstart 0,74 Prozent auf 3.116,18 Zähler zu und verbleibt klar in der Gewinnzone.

Nachdem der Kriegsbeginn in der Ukraine den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag abstürzen ließ, wagen sich am Freitag wieder Käufer an die Märkte. Unterstützung kommt dabei zum einen von den beschlossenen scharfen Sanktionen des Westens gegen Russland, auf der anderen Seite hatte schon der Wall Street-Handel am Vortag deutlich zulegen können. Wie Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners jedoch warnt, sollten sich Marktteilnehmer in der nächsten Zeit an eine hohe Volatilität gewöhnen.

