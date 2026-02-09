DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +1,2%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.270 +2,3%Euro1,1634 ±0,0%Öl92,48 +3,0%Gold5.170 +0,5%
Sinkende Ölpreis: Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE mit Umsatzsprung - Gewinn deutlich tiefer -- Rheinmetall im Fokus
10 vor 9

Börse im Überblick: 10 Fakten zum Dienstag - Zahlen von BioNTech, NIO & Oracle voraus

10.03.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Aktien von BioNTech, Oracle & NIO vor Bilanzvorlagen im Fokus | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX stärker erwartet

Der DAX wird am Dienstag mit Gewinnen erwartet.

2. Börsen in Fernost erholt

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 2,80 Prozent höher bei 54.204,46 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,40 Prozent auf 4.112,92 Zähler.

Für den Hang Seng geht es um 1,73 Prozent hoch auf 25.848,78 Einheiten.

3. VW-Aktie im Blick: Volkswagen vermeldet Gewinneinbruch 2025

Der Gewinn des Volkswagen-Konzerns ist im vergangenen Jahr um fast die Hälfte eingebrochen. Das Unternehmen bleibt bei seinem Profitabilitätsziel vorsichtig. Zur Nachricht

4. EVOTEC-Aktie: Konzern kündigt Stellenabbau und Standortreduzierung an

Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler EVOTEC treibt seinen Umbau mit weiteren Kostensenkungen voran. Zur Nachricht

5. BioNTech, NIO und Oracle gewähren einen Blick in die Bücher

An der Wall Street rücken vor Börsenstart BioNTech und NIO in den Blick, da die Konzerne ihre Zahlen veröffentlichen. Nachbörslich folgt noch Oracle. Was Analysten erwarten

6. Shell-Aktie im Blick: Konzern verkauft Jiffy Lube für Milliardensumme

Shell verkauft die US-Marke für Pkw-Ölwechsel Jiffy Lube International und deren Tochter Premium Velocity Auto für 1,3 Milliarden US-Dollar an Monomoy Capital Partners. Zur Nachricht

7. HPE-Aktie steigt: Hewlett Packard Enterprise mit Umsatzsprung - Gewinn jedoch deutlich

Am Montag stand die Bilanz von Hewlett Packard Enterprise auf der Agenda. So fielen die Zahlen des Unternehmens aus. Zur Nachricht

8. Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" - baldiges Ende des Konflikts möglich

Inmitten heftiger israelischer Angriffe auf den Iran hat US-Präsident Donald Trump überraschend ein baldiges Ende des Krieges ins Spiel gebracht. Zur Nachricht

9. Ölpreise uneins

Die Ölpreise zeigen sich am Dienstag uneinheitlich. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent steigt zeitweise um 3,89 Dollar auf 93,68 Dollar, während der 90,60 US-Dollar, WTI kostete daneben 88,57 Dollar und damit 6,20 Dollar weniger.

10. Euro im Blick

Der Euro notiert am Dienstag zeitweise wenig bewegt bei 1,1631 US-Dollar.

