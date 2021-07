Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke knapp unter seinem Schlusskurs vom Vorabend.

2. Börsen in Fernost uneins

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt 0,58 Prozent auf 27.994,17 Punkte. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,10 Prozent auf 3.470,77 Indexpunkte an. Der Hang Seng in Hongkong gibt derweil hingegen um 1,28 Prozent auf 25.855,77 Zähler ab. (7.20 Uhr MESZ)

3. Tesla-Aktie nachbörslich im Aufwind: Tesla überzeugt mit kräftigem Umsatz- und Gewinnsprung

Der Elektroautobauer Tesla hat am Montag nach Börsenschluss seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal berichtet. Zur Nachricht

4. Intel gewinnt Amazon und QUALCOMM als Kunden für Auftragsfertigung - Intel-Aktie nachbörslich im Plus

Intel hat zwei erste namhafte Kunden für seine Dienste als Auftragsfertiger präsentiert. Zur Nachricht

5. LVMH macht deutlich mehr Umsatz und Gewinn

LVMH hat im ersten Halbjahr sowohl operativ als auch unter dem Strich kräftig mehr verdient und den Umsatz deutlich gesteigert. Zur Nachricht

6. Dürr-Aktie zieht nachbörslich kräftig an: Dürr erhöht Prognose

Dürr hebt nach einer "sehr dynamischen Entwicklung des Auftragseingangs" bei der Tochter Homag in den ersten sechs Monaten die Prognose an. Zur Nachricht

7. VW weist Spekulationen um Verkauf von Schiffsmotorenbauer MAN ES zurück

Der Volkswagen-Konzern hat Spekulationen um einen Verkauf des Schiffsmotorenbauers MAN Energy Solutions (MAN ES) zurückgewiesen. Zur Nachricht

8. Credit Suisse ernennt David Wildermuth zum Risikochef

Die Grossbank Credit Suisse erhält einen neuen Risikochef. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,72 US-Dollar. Das waren 22 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 16 Cent auf 72,07 Dollar.

10. Euro kaum verändert bei 1,18 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag stabil gezeigt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung wie am Vorabend zu 1,18 US-Dollar gehandelt.

