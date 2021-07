DAX etwas leichter erwartet -- Börsen in Fernost uneins -- Tesla überzeugt mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Intel gewinnt Amazon und QUALCOMM als Kunden für Auftragsfertigung -- LVMH, Dürr im Fokus

Am heimischen Aktienmarkt werden am Dienstag vorbörslich leichte Abschläge beobachtet.

Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke knapp unter seinem Schlusskurs vom Vorabend. Auch der TecDAX dürfte den Handel tiefer beginnen.

Die Vorgaben von den USA-Märkten sind durchwachsen. Dort wurden am Montag letztendlich kleine Gewinne verzeichnet.

Gegenüber der Deutsche Presse-Agentur sprechen Marktexperten der Commerzbank von angespannter Ruhe in einer hektischen Woche. So stehen in dieser Woche nicht nur wieder zahlreiche Bilanzvorlagen, sondern auch die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch an.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken